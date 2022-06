Amsterdammer (65) aangehouden op verdenking mensenhandel

De politie heeft een 65-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van mensenhandel. In het huis van de verdachte is een 27-jarige vrouw gevonden die sinds 5 december was vermist uit een gesloten zorginstelling in Zwammerdam.

De politie vond de vrouw in het huis van de verdachte na een anonieme melding. De politie doet verder onderzoek.

De vrouw was drie dagen na haar vermissing nog gezien in Amsterdam. In uitzendingen van onder meer Opsporing Verzocht en Team West was aandacht gevraagd voor de vermissing en werden foto’s van de vrouw getoond. De persoon die de politie tipte over de vermiste vrouw deed dat na het zien van de uitzending van Opsporing Verzocht.