Leden PvdA en GroenLinks willen één fractie in Eerste Kamer

De PvdA en GroenLinks kunnen volgend jaar na de verkiezingen een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer gaan vormen. Zaterdag werd duidelijk dat een ruime meerderheid van de leden het voorstel daartoe steunt.

Op een congres van de PvdA in Nieuwegein gaf 77 procent steun aan het samengaan van beide fracties. Even later kwam GroenLinks met de uitslag van een bindend ledenreferendum. De uitslag was ook daar duidelijk: 80 procent het fusieplan.

“Dit is de grote doorbraak voor linkse samenwerking waar we al zo lang op wachten”, zei Jesse Klaver van GroenLinks. “Nu kunnen we echt de volgende stappen zetten op weg naar een heel sterke linkse beweging.” Hij is voorstander om de samenwerking nog verder uit te breiden.

Volgens Attje Kuiken, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, betekent de uitslag “steun voor een stevige samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks omdat we zien dat het land dit nu nodig heeft”. Het versplinterde politieke landschap vraagt ook om een bundeling van krachten, aldus Kuiken.

Al jaren praten linkse partijen over meer samenwerking, maar daar bleef het bij. De afgelopen jaren is de urgentie toegenomen. De steun voor links is bij laatste verkiezingen flink afgenomen. De PvdA heeft in de Tweede Kamer nog maar 9 zetels over, GroenLinks moet het doen met 8 volksvertegenwoordigers. In de Eerste Kamer telt de PvdA 6 senatoren en heeft GroenLinks er 8.

Vooral binnen de PvdA hebben prominenten zich geroerd in het debat over de fusie. Zo keerde oud-partijleider Ad Melkert zich deze week nog tegen het samengaan. In een stuk in De Volkskrant spraken onder anderen Wouter Bos, Diederik Samsom, Job Cohen en Jeroen Dijsselbloem zich weer uit voor een fusie van de fracties in de senaat.

De afgelopen tijd is de samenwerking in de Tweede Kamer al geïntensiveerd. De onlangs vertrokken PvdA-leider Lilianne Ploumen was daar een grote voorstander van. Tijdens de kabinetsformatie wilden de partijen alleen samen in een nieuw kabinet. Dat leidde tot een veto van VVD en CDA.

Vorig jaar december presenteerden beide fracties in de Tweede Kamer nog een akkoord waarin zij zich aan elkaar verbonden voor de komende regeerperiode. Ploumen stapte in april plotseling op. Zij vond dat ze niet de “ideale” partijleider was. Kuiken zet de koers van haar voorganger voort.