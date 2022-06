Meerdere panden aan de Emdenweg in Groningen staan in brand. De brandweer spreekt van een grote brand en is met meerdere bluswagens onderweg.

De Emdenweg bevindt zich op industrieterrein Euvelgunne ten oosten van de stad. Bij de brand komt veel rook vrij, die tot in de verre omtrek is te zien. Vanwege de forse rookontwikkeling is in Groningen een NL Alert verzonden, waarmee bewoners van de stad worden gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden.