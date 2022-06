Na PvdA steunt ook GroenLinks samengaan van fracties in senaat

Na de PvdA hebben ook de leden van GroenLinks voor een samengaan van beide fracties in de Eerste Kamer gestemd na de verkiezingen van volgend jaar. In een bindende ledenraadpleging stemde 80 procent van de leden van GroenLinks voor de fusie.

Kort voor de uitslag naar buiten kwam stemden leden van de PvdA op een congres in Nieuwegein al voor het voorstel. Daar gaf 77 procent van de aanwezige sociaaldemocraten zijn zegen aan een gezamenlijke senaatsfractie.

Meer dan 15.000 leden van GroenLinks brachten hun stem uit op de vraag of het wenselijk is dat de fracties van GroenLinks en PvdA volgend jaar één fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. Die vraag werd door 12.171 leden positief beantwoord en 3042 mensen stemden tegen.

“Dit is de grote doorbraak voor linkse samenwerking waar we al zo lang op wachten”, zegt partijleider Jesse Klaver die de uitslag “overweldigend” noemt. “Nu kunnen we echt de volgende stappen zetten op weg naar een heel sterke linkse beweging.”

Het is volgens Klaver ook een uiting van wat leeft in de samenleving. “Iedere week krijgen we er bijna een fractie bij in de Tweede Kamer. Nu kiezen partijen voor meer samenwerking in plaats van versplintering. Dat is geweldig.”

Hij denkt wel dat er meer stappen gezet worden. “Wij willen verdergaande samenwerking.” Maar dat gaat volgens Klaver “stap voor stap” en in gesprek met de leden van beide partijen. “Dit is een opstap naar verdere samenwerking.”

Partijvoorzitter Katinka Eikelenboom spreekt van “overweldigende steun” en een “heel stevig mandaat”. Bijna de helft van de leden van GroenLinks heeft gestemd. “Na jarenlang praten over linkse samenwerking zetten we nu vol overtuiging een volgende stap met elkaar”, aldus Eikelenboom.