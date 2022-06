Van der Plas: voer actie tegen stikstofbeleid, maar wel netjes

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) hoopt dat de komende tijd veel boeren de straat op zullen gaan om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Tegelijk hoopt ze ook dat de boeren het “netjes houden”. Tijdens een partijbijeenkomst had ze opnieuw kritiek op de activisten die een dag eerder bij minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op de stoep stonden.

“Ik heb 100 procent begrip voor de emoties die heersen. Sterker nog: ik heb er een partij voor opgericht. Maar er zijn boeren die boos op me zijn dat ik afstand nam van die actie”, zei Van der Plas tegen zo’n driehonderd aanwezigen in een zaal in Nijkerk. “Persoonlijk vind ik niet dat je bij iemand op de stoep moet staan.”

“Ik denk diep in je hart dat je iets anders vindt, maar dat maakt niet uit”, zei activist Henk Oonk op de woorden van de partijleider. Hij zei komende twee weken acties te verwachten “die nog nooit iemand meegemaakt heeft”. Oonk trok, net als de meeste insprekers, zowel de onderbouwing als de uitvoering van het stikstofbeleid in twijfel.

Van der Plas wilde niet alleen begrip tonen voor de boeren, maar hoopt ook op begrip van mensen die er anders over denken, zei ze na afloop van de bijeenkomst. Bijvoorbeeld als het gaat om het feit dat de actie bij de minister intimiderend overkwam. “Als ik het zo even op Twitter zeg, vragen mensen: sta je nog wel achter ons? Natuurlijk wel”, aldus de BBB-voorvrouw. Daarom wilde ze nog eens uitleggen waarom ze moeite met de actie had. “Dan kun je altijd nog zeggen: agree to disagree.”

“Boeren willen wel reduceren, maar wel op een faire manier”, aldus Van der Plas. Ze vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor andere mogelijkheden om uitstoot van stikstof terug te brengen zonder dat boeren hoeven te stoppen met hun bedrijf. “Met innovaties bijvoorbeeld, wat door het kabinet helemaal wordt tegengehouden, kunnen ze heel veel. Daar komt ook het onrechtgevoel vandaan.”

Hoewel de aanwezigen het soms niet helemaal eens waren met de teksten van Van der Plas, was de sfeer in de zaal amicaal. Toch werd bij de borrel na afloop ook uitgebreid de actieagenda voor de komende periode besproken. Zowel in de vorm van kleinere protesten als tijdens de grote actie op 22 juni op het Malieveld in Den Haag. Dat zal volgens Van der Plas in ieder geval een “dagje druk” worden. “Dat is heel vervelend voor iedereen, maar het is nog vervelender als je bedrijf op het spel staat.”