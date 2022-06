Explosief ontploft in Sittard, mogelijke dader aangehouden

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden die gewond is geraakt door een ontploft explosief bij een woning aan de Augustinessenhof in Sittard. De 30-jarige man uit Susteren (Limburg) is naar het ziekenhuis gebracht. De ontploffing veroorzaakte geen brand of schade aan de woning, aldus de politie.

Agenten ontvingen rond 03.30 uur een melding over de ontploffing, gingen ter plaatse en vonden op straat de gewonde man die werd gearresteerd. Wat er precies vooraf ging aan de ontploffing is niet bekend. Het lijkt te gaan om een conflict in de relationele sfeer, aldus een politiewoordvoerder.