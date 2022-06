Organisatie Parkpop ‘heel tevreden’ over eerste editie Malieveld

Directeur Guus Dutrieux is enkele uren na de start van Parkpop in Den Haag “heel tevreden” over het verloop van het festival tot dusver. Volgens de organisator trekt de op jongeren gerichte line-up het gehoopte jongere publiek en daarnaast lijkt het gratis festival dit keer ook meer in trek te zijn bij mensen van buiten de hofstad.

“Ik ben heel tevreden. De opkomst is boven verwachting”, zegt Dutrieux vanaf het festivalterrein tegen het ANP. De directeur weet niet precies hoeveel mensen er zijn, omdat dat niet wordt bijgehouden. “Maar als ik zo rondkijk dan zie ik dat het wel ongeveer gelijk is aan wat we op het Zuiderpark hadden rond hetzelfde tijdstip.”

De directeur ziet dat er meer jongeren naar de jubileumeditie van het 40-jarige festival zijn gekomen. Dat was wat de organisatie voor ogen had door artiesten als Froukje, Maan en Donnie te programmeren, sterren die vooral populair zijn onder jongeren.

Het is de bedoeling om het festival vanaf nu altijd op het Malieveld te organiseren, zegt hij. “Ja, dat is zeker de intentie. We moeten nog evalueren, maar het is wel het idee.” De kosten voor het evenement konden dit jaar gedrukt worden door samen te werken met het concert van Anouk dat zaterdagavond plaatsvond op het veld. “We verkopen geen kaarten, maar artiesten worden wel duurder. Dan moet je efficiĆ«nt denken en dit was een goede oplossing.”

Over het personeelstekort waar alle festivals mee lijken te kampen, zegt Dutrieux dat ook Parkpop daarmee te maken had, maar dat er genoeg mensen zijn gevonden.