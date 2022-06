Twee doden door verkeersongeluk op Afsluitdijk

Een man en een vrouw zijn om het leven gekomen door een verkeersongeluk op de Afsluitdijk zondagmiddag. De twee werden na het ongeluk zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd en overleden daar aan hun verwondingen. Twee anderen liggen nog in het ziekenhuis.

De politie meldde eerder dat drie voertuigen betrokken waren bij het ongeval, maar het zijn er vier, zegt de politiewoordvoerder. De inzittenden van het vierde voertuig zijn niet gewond geraakt.

Volgens de politiewoordvoerder was er rond 16.15 uur sprake van een kop-staartbotsing, in de buurt van het Friese dorp Kornwerderzand. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De politie heeft getuigen gehoord en gaat ook de mensen in het ziekenhuis nog vragen wat er is gebeurd.

De Afsluitdijk is vanwege het ongeluk afgesloten in de richting van Friesland. Volgens Rijkswaterstaat kan dit nog tot zeker 21.00 uur duren.