60% Nederlanders wil milieuvriendelijker vervoer

Volgens het merendeel van de Nederlanders moet vervoer in de toekomst milieuvriendelijker. Jongeren willen voornamelijk meer snelheid in het vervoer. Over nieuwe vervoersopties, zoals een hyperloop, passagiersdrone of zelfrijdende taxi is men niet erg enthousiast. Dit blijkt uit Smart Mobility een onderzoek van Multiscope naar reisgedrag, aanbieders en toekomst van slimme mobiliteitsoplossingen onder ruim 3.000 Nederlanders.

Milieuvriendelijker, veiliger en goedkoper

Drie op de vijf Nederlanders (60%) vinden dat vervoermiddelen in de toekomst milieuvriendelijker moeten worden. Daarnaast noemen twee op de vijf (41%) veiligheid als verbeterpunt. Het goedkoper maken van vervoermiddelen wordt door 31% genoemd. Dat is opvallend, want uit dit onderzoek blijkt ook dat prijs vaak de belangrijkste factor is bij de aanschaf van een vervoermiddel.

Verschillende prioriteiten jong en oud

Hoewel milieu bij zowel jong als oud hoog scoort, verschillen de wensen per leeftijdscategorie. Zo hechten jongeren (18-34 jaar) meer waarde aan het sneller maken van vervoermiddelen (38%). Dat is nog sterker het geval bij mannen in die leeftijdscategorie. Zij noemen veiligheid dan ook minder vaak als verbeterpunt. 50-plussers vinden daarentegen snelheid (7%) ondergeschikt aan veiligheid (50%).

Weinig draagvlak voor nieuwe vervoermiddelen

Ondanks dat er wereldwijd volop geïnnoveerd wordt om vervoer te verbeteren, hebben Nederlanders weinig interesse in futuristische vervoersopties. Het meest enthousiast is men nog over de hyperloop. 31% zou deze proberen. Over opties in het luchtruim is men duidelijk minder te spreken. Slechts 21% zou een supersonisch vliegtuig proberen, 13% een jetpack en 12% een passagiersdrone. Daarnaast heeft maar 15% interesse in het gebruik van een zelfrijdende taxi.