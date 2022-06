Bedrijven bereid spatschermen op te hangen, zijn tegen sluiting

Bij een nieuwe coronagolf zijn winkels, theaters, scholen en andere instellingen bereid om spatschermen op te hangen, om looproutes in te voeren en om bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar te laten houden. Ook zijn ze bereid om op afspraak te werken en om weer vaste zitplaatsen in te voeren. Zulke maatregelen zijn voor hen “werkbaar”, aldus minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).

De maatregelen zijn nog niet af. In september moeten de concrete plannen, “maatregelenladders” genoemd, naar buiten worden gebracht. Die worden gebruikt als basis voor coronamaatregelen. Maar bij “een zwart scenario” kan daarvan worden afgeweken en “kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn”.

De overheid heeft de afgelopen tijd gevraagd om advies van allerlei sectoren, van winkels, scholen, evenementen tot rijscholen, de reisbranche en het openbaar vervoer. Zij zien sluiting niet zitten. Volgens de minister zou dat averechts kunnen werken, omdat mensen dan bijvoorbeeld een thuiskapper langs laten komen of illegale feesten bezoeken. Ook het inkorten van openingstijden valt niet goed: “Ruime openingstijden zijn bijvoorbeeld voor winkels van belang om de drukte over de dag te kunnen spreiden”.

De sectoren zijn volgens Kuipers “in uitzonderlijke situaties” ook bereid om het coronatoegangsbewijs (ctb) te gaan gebruiken om te controleren of bezoekers onlangs zijn gevaccineerd, getest of hersteld. “Het kabinet blijft hierover in gesprek met de sectoren en zal de juridische grondslag van het ctb onderzoeken.” Sinds een tijdje is het ctb, de app CoronaCheck, niet meer nodig om bijvoorbeeld een bioscoop, theater of voetbalstadion te bezoeken. Kuipers zegt dat hij “voor nu niet het voornemen heeft” de CoronaCheck weer te gaan gebruiken.