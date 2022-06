Concert Stones in ArenA afgeblazen na positieve coronatest Jagger

Het concert dat The Rolling Stones maandag zouden geven in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gaat niet door. Frontman Mick Jagger heeft corona en kan daardoor niet optreden, bevestigt een woordvoerder van MOJO.

Volgens de concertorganisator komt er een nieuwe datum. Gekochte kaarten voor de show blijven geldig.

Jagger ontdekte pas dat hij corona had toen hij al in de Johan Cruijff ArenA was gearriveerd. De 78-jarige zanger had enkele symptomen en testte vervolgens positief, laat de band in een verklaring weten op Instagram. Het gaat waarschijnlijk om milde klachten.

De Stones betreuren het dat het concert niet door kan gaan. “Maar de veiligheid van het publiek, de medemuzikanten en de touringcrew is belangrijker”, aldus de band. De show werd maandag enkele uren voor de start afgeblazen. Sommige fans waren al in het stadion.

Het concert van maandagavond dat nu is afgeblazen maakt deel uit van het Europese SIXTY tournee, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van The Rolling Stones. Het zou de eerst keer in vijf jaar worden dat de Britse band weer in Nederland zou optreden.