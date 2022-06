Koningin Máxima arriveert in Ivoorkust voor start VN-reis

Koningin Máxima is zondagavond aangekomen in Ivoorkust. Het Air France-toestel waar de koningin mee reisde, landde om 21.00 uur lokale tijd op de luchthaven van Abidjan. Daar werd zij verwelkomd door de premier van Ivoorkust, Patrick Achi. Die zei dat hij blij was dat de koningin was aangekomen, waarop de twee in het Frans met elkaar in gesprek gingen.

De koningin hoeft maandagochtend pas echt aan de bak. Ze bezoekt Ivoorkust, en daarna Senegal, in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat Máxima weer een ‘veldbezoek’ doet. De bezoeken staan in het teken van financiële gezondheid en het verder ontwikkelen van betaalbare en veilige financiële diensten in het land. Dit geldt met name voor achtergestelde groepen zoals vrouwen en kleine (landbouw)bedrijven.

Tot en met dinsdagavond is Máxima in Ivoorkust om gesprekken te voeren met onder meer presidentsvrouw Dominique Ouattara, vicepresident Tiémoko Meyliet Koné, premier Patrick Achi en andere leden van de regering. Van woensdag tot en met donderdag is de koningin in Senegal, waar ze spreekt met onder andere president Macky Sall, de minister van Financiën en Budget en de minister van Economie, Planning en Samenwerking.