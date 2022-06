Kuipers: flinke uitdaging om genoeg vaccineerders te vinden

Het wordt een “flinke uitdaging” om genoeg mensen te vinden voor nieuwe vaccinatierondes, vanwege personeelstekorten in de hele maatschappij. Dat zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Hij houdt er rekening mee dat er in de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn.

De GGD’en hebben nu capaciteit om 300.000 mensen per week in te enten. Kuipers noemt dat een waakvlam en zegt dat daarvoor voldoende mensen beschikbaar zijn. Volgens de minister zou dat in drie weken tijd kunnen worden uitgebreid naar 500.000 prikken, en in zes weken naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. “Dat vraagt om veel mensen die getraind en oproepbaar zijn. In de arbeidsmarkt is dat een uitdaging. Als de mensen op dit moment niet nodig zijn, is het logisch dat je ze niet met zijn allen voor onbepaalde tijd laat wachten”, aldus Kuipers.

De minister zegt dat de GGD’en “druk bezig” zijn om nieuwe mensen te werven om prikken te zetten. Kuipers: “dat is echt een uitdaging om het goed voor elkaar te krijgen. Maar de garantie van de GGD is dat het kan.”

Als de nieuwe vaccinatieronde inderdaad nodig is, zijn er volgens Kuipers genoeg doses beschikbaar “om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden”. Of het nodig is om te vaccineren, is aan de Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM kijkt daar elke twee weken naar. Dat gaat ook over de mogelijkheid om bepaalde risicogroepen voorrang te geven.