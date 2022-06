Marion Koopmans komt niet naar Oerol vanwege ‘veiligheidsrisico’

Viroloog Marion Koopmans komt woensdag niet naar het festival Oerol vanwege een “veiligheidsrisico” rond haar persoon. Dat heeft AVROTROS maandag gemeld. Koopmans zou naar Terschelling gaan voor een speciale uitzending van het programma Opium waarin zij de hoofdgast zou zijn.

“In overleg met de politie hebben wij besloten dat het niet verstandig is voor haar om naar Terschelling te komen”, stelt een woordvoerder van AVROTROS. “We zouden haar veiligheid niet 100 procent kunnen garanderen.” Volgens de omroep is het besluit genomen in samenspraak met Koopmans. Over de aard van de dreiging kan AVROTROS geen mededelingen doen.

Koopmans zelf leek maandag op Twitter aan te geven ontstemd te zijn over het besluit. “Dat je uitgenodigd bent voor Oerol en dat dat gecanceld wordt na overleg met de politie. Wetenschapper 2.0”, schrijft ze. Daarachter plaatst zij vier icoontjes van een boos gezichtje dat vloekt. In een reactie via een woordvoerder laat de viroloog weten dat ze “erg teleurgesteld” is over de annulering. Ze wilde met haar tweet “benadrukken dat je als wetenschapper geconfronteerd wordt met vragen over veiligheid waar je geen ervaring mee hebt. Daardoor kan bewegingsvrijheid worden beperkt, zowel in werk als privé.”

Op vragen naar de aard van de dreiging wil ze niet ingaan. Volgens de Rotterdamse nieuwszender Rijnmond laat Koopmans nog weten dat het “niet de eerste keer” is dat dit haar overkomt. De politie Noord-Nederland kon nog niet reageren op vragen over wat er is gebeurd.

Op sociale media reageren veel bezoekers van Oerol verbaasd en ontstemd over het nieuws. Een woordvoerder van het festival laat weten dat Oerol niet is benaderd voor overleg over het beveiligingsrisico van Koopmans. “Wij zijn niet benaderd over de kwestie en niet op de hoogte wat er wél nodig zou zijn voor de beveiliging van mevrouw Koopmans.” Oerol treft ook geen extra maatregelen naar aanleiding van het bericht.