Middelbare scholieren beginnen aan tweede ronde van eindexamens

Op vele duizenden plekken in Nederland hangt de vlag al buiten voor scholieren die zijn geslaagd voor hun eindexamens, maar nog niet overal is het feest. Op maandag begint de tweede examenronde, voor middelbare scholieren die hun diploma nog moeten halen.

Het zogeheten tweede tijdvak begint maandag met muziek en natuur- en scheikunde op het vmbo. Havisten doen dan eindexamen muziek en aardrijkskunde. Voor vwo’ers staan filosofie en Nederlands op het programma. Het tweede tijdvak duurt tot volgende week vrijdag, 24 juni.

Sommige scholieren doen in het tweede tijdvak hun herkansingen van vakken uit de eerste ronde. Anderen kunnen dan hun eerste poging voor een vak doen. Voor hen zijn de herkansingen in het derde tijdvak van 5 tot en met 8 juli. Scholieren krijgen de laatste jaren meer ruimte om hun eindexamens zelf in te plannen, omdat hun voorbereiding in de war is geschopt door alle maatregelen op scholen om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Ongeveer 92.000 vmbo’ers, bijna 55.000 havo-leerlingen en bijna 41.000 vwo’ers doen dit jaar eindexamen. Hoeveel van hen geslaagd zijn wordt pas in het najaar bekendgemaakt.