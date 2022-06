Rode Kruis plaatst tenten voor 40 mensen op terrein Ter Apel

Het Rode Kruis gaat tien tenten plaatsen voor veertig mensen op het terrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Een woordvoerster van het Rode Kruis laat weten dat de tenten binnen het terrein van het aanmeldcentrum worden geplaatst. Het Rode Kruis stuurt acht mensen naar Ter Apel om de tenten op te zetten.

Het opvangcentrum in Ter Apel heeft te maken met een grote toeloop. In de nacht van zondag op maandag moesten iets meer dan honderd mensen op een stoel slapen in het aanmeldcentrum.

Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat komende nacht vermoedelijk alle 130 beschikbare stoelen in Ter Apel zullen worden gebruikt voor vluchtelingen die zich bij het aanmeldcentrum hebben gemeld. Ook gaan er een kleine honderd mensen naar de crisisnoodopvang in Stadskanaal.

Het COA heeft momenteel ongeveer 42.000 mensen in opvang en er melden zich dagelijks zo’n tweehonderd nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Het COA zoekt al maanden naar nieuwe permanente opvanglocaties.

Veiligheidsregio’s gaan bij toerbeurt twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor zeshonderd asielzoekers, elk 150. Inmiddels doen Friesland en Groningen dat in sporthallen in Heerenveen, Finsterwolde en Leek, Zeeland heeft de voormalige bibliotheek van Terneuzen beschikbaar.

Ook de regio Amsterdam-Amstelland is gevraagd 150 vluchtelingen tijdelijk onder te brengen. Hiervoor ligt een voorstel bij het COA en het Rijk. De hoofdstad vangt momenteel al 1650 asielzoekers en statushouders op.