Tips voor reizen naar het buitenland met kinderen

Reizen met het hele gezin maakt herinneringen die u voor altijd zullen bijblijven, maar het kan ook nogal intimiderend zijn; vooral als u lange afstanden moet afleggen. Aarzelt u om naar het buitenland te gaan omdat het idee van reizen met een baby of een jong kind u te veel lijkt? Wees niet bang, er zijn vele manieren om deze ervaring stressvrij te maken.

Er zijn een paar dingen die u kunt doen om uw reis naar het buitenland per vliegtuig veel gemakkelijker te maken. Zo zijn er producten die u kunt kopen, tips die u kunt gebruiken om uw reis beter te laten verlopen en uw kinderen meer comfort en entertainment te bieden. Er zijn ook zaken die u ver van tevoren al kunt regelen, zoals een visum, zodat u niet last minute nog stress heeft.

Regel uw visum ver van tevoren

Voor veel vakantiebestemmingen buiten Europa heeft u een visum nodig om het land binnen te mogen. Kinderen hebben vaak ook hun eigen paspoort en visum nodig. Om bijvoorbeeld naar Amerika te reizen heeft u een ESTA Amerika nodig. Het ESTA is een electronisch reistoestemming dat een sneller en gemakkelijker alternatief is voor een normaal visum. U hoeft dan niet naar de ambassade of het consulaat te gaan om een visum aan te vragen. Dit is een enorm pluspunt is als u met het hele gezin wilt reizen, want een ESTA vraagt u geheel online aan. Zorg er dus voor dat u ver voor uw reis al heeft uitgezocht wel visum u nodig heeft, en u ook voor uw kinderen een paspoort en een visum aanvraagt.

Lekker slapen in het vliegtuig

Een slapend kind in het vliegtuig is het beste scenario, dan heeft u ook even rust aan uw hoofd. Er bestaan tegenwoordig opblaasbare kinderbedjes die u op de stoel van het vliegtuig rusten, en over de beenruimte hangt. Dat zorgt er dus voor dat er meer ruimte is voor uw kind om lekker in het vliegtuig te kunnen slapen en bewegen. Het is ook handig om vluchten te kiezen die tijdens hun normale bedtijden zijn, zodat ze dan routinematig zullen slapen. Het kan ook helpen om voor de vlucht met ze te lopen en even te spelen zodat ze moe zijn tijdens de vlucht. Zorg ook voor snacks, zodat ze geen honger hebben en ze niet op het vliegtuig eten moeten wachten.

Plezier in het vliegtuig

Zorg voor voldoende vermaak voor uw kind om bezig te blijven voor als ze niet willen slapen. Stickerboekjes zijn een goede manier om kinderen bezig te houden, en de activiteit zal niet al te veel rommel maken. Als u toevallig een zitje aan het raam hebt, zijn raamstickers ook geweldig. Uw kind kan heel wat tijd doorbrengen met de stickers op het raam te plakken, en u hoeft ze alleen maar te verwijderen als ze klaar zijn. Vergeet ook niet om het favoriete speeltje van uw kind mee te namen, en varieer tussen speelgoed dat uw kind thuis heeft en nieuwe speelgoed. Nieuw speelgoed is spannend en zal ze veel langer vermaken.

De gevreesde luierverschoning

Dit is het moment dat de meeste ouders in een vliegtuig vrezen. Maar met de juiste planning hoeft het niet zo erg te zijn als het klinkt. Een handig product is een opvouwbare luiermat, die mooi opgevouwen kan worden tot een tasje met een handvat als hij dicht is, maar kan uitklappen tot een afveegbaar verschoonkussen als u hem open doet. Het is ook handig om meer luiers en schone kleding mee te nemen dan u denkt. Dan heeft u in ieder geval genoeg bij u voor noodgevallen. Neem ook altijd vochtige schoonmaakdoekjes en plastic tajes mee zodat u de de verschoontafel kunt afdoen en vieze kleding of luiers kunt bewaren.

Tussenlandingen of lange afstanden lopen

Vergeet niet dat uw kinderwagen vaak aan de gate wordt ingecheckt, en dat er niet altijd een garantie is dat u deze terugkrijgt bij een eventuele overstap, zelfs als u daarom vraagt. Zorg ervoor dat u een back-up plan heeft voor het geval u met een moe kind naar een andere gate of nog een keer door security moet. Soms kunt u uw kinderwagen wel meenemen op de vlucht. Informeer hiernaar bij uw vliegtuigmaatschappij.

Voor kleinere kinderen kunt u een draagzak gebruiken, maar voor peuters is dat niet erg praktisch. Er zijn rolkoffers, speciaal voor kinderen zijn ontworpen, die als ‘rolstoel’ kunnen functioneren. De koffer heeft vier wieltjes en een zitje bovenop, zodat uw kind op de koffer kan zitten en u ze alleen hoeft te duwen. Met deze koffers voorkomt u dat uw kind lange afstanden moet lopen en kunt u uw kind in de gaten houden in drukke terminals.

Vergeet dus niet om de benodigde reisdocumenten, zoals een ESTA Amerika, aan te vragen voor uw reis. Dan kunt u op vakantie gaan zonder al te veel stress.