Trimbos: minder rokers doen een stoppoging

Minder mensen deden vorig jaar een poging om te stoppen met roken dan in 2020, concludeert het Trimbos-instituut na onderzoek.

Volgens de onderzoekers heeft het afgelopen jaar 31 procent van de rokers een stoppoging gedaan, tegen 36 procent het jaar daarvoor. “Het is de eerste keer dat we zo’n grote daling zien in het aantal stoppogingen”, aldus het Trimbos.

De overheid probeert roken al jaren te ontmoedigen. Zo is er als doel gesteld dat jaarlijks de helft van de rokers een serieuze stoppoging doet. Dat wordt nu dus bij lange na niet gehaald. “Dit betekent dat de overheid snel actie moet ondernemen en vooral moet inzetten op maatregelen die rokers kunnen verleiden om actiever met stoppen bezig te gaan. En het makkelijker maken om rookvrij te blijven”, aldus het verslavingsinstituut.

Hoeveel stoppogingen vorig jaar slaagden is niet bekend. Ongeveer 2,9 miljoen volwassenen (20,6 procent) in Nederland roken. Bijna driekwart steekt iedere dag een of meerdere sigaretten op.