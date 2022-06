Veel ongeloof bij fans na afblazen Rolling Stones-concert

Fans hebben maandag vol ongeloof en teleurstelling gereageerd op het nieuws dat het Rolling Stones-concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op het laatste moment niet door kon gaan. Een groot deel droop af toen het nieuws dat frontman Mick Jagger corona heeft naar buiten kwam, maar er bleven ook nog honderden mensen voor het stadion hangen.

Rolling Stones-fans met shirts, sjaals en petten met het kenmerkende logo van een uitstekende tong staan nog bij het stadion, hebben een plekje gezocht op de stenen banken op straat of zitten bij een van de omliggende caf├ęs. “Dit is de achtste keer dat ik naar de Rolling Stones ben, ik ben diep teleurgesteld natuurlijk”, vertelt een man die samen met zijn twee dochters naar het concert kwam. Hij wilde het “eerst niet geloven”. “Ja door corona, het is verschrikkelijk. We komen er net uit en nu worden we er weer mee geconfronteerd”, zegt hij, doelend op het coronavirus. “Heel vervelend.”

Een andere vrouw, die een zwart shirt draagt met het logo van de band, baalt dat het “zo kort van tevoren” is afgeblazen. “We hebben ook een hotel, we waren er helemaal klaar voor.” Ook andere fans geven aan een hotel geboekt te hebben en soms vrije dagen te hebben opgenomen voor het concert. “Wij komen uit Groningen”, vertelt een vrouw, die aangeeft dat het haar verjaardag is. “Toen kwamen we hier en ze zeiden gewoon: het gaat niet door, Mick is ziek.” Omdat ze het hotel al hebben, gaan zij en de rest van de groep “nu maar Amsterdam in”.

Voor de ArenA staat ook een man die heel Europa doorreist om bij de optredens van The Rolling Stones te zijn. Hoewel hij het jammer vindt dat het concert niet doorgaat, leeft hij vooral mee met de buitenlandse fans die hier zijn. “Gelukkig is het in mijn eigen land. Kijk, Amerikanen bijvoorbeeld, die hebben hier een hotelletje geboekt.”

Sommige fans vrezen dat ze de rockband nu niet meer zullen zien. “Misschien was dit ook wel de laatste keer”, zegt een vrouw die met veertien familieleden naar Amsterdam is afgereisd. “Je hoopt dat hij het overleeft.”