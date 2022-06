Zeer grote brand bij aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk

In Oisterwijk (Noord-Brabant) woedt een brand in een aanmaakblokjesfabriek, meldt de veiligheidsregio. De brand brak uit in de nacht van zondag op maandag en werd geblust, maar laaide maandagochtend weer opnieuw op.

Bij de brand aan De Nedervonder komt zeer veel rook vrij. Aan mensen in de omgeving wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te schakelen. Niemand is gewond geraakt bij de brand. De brandweer doet zijn uiterste best om het vuur te doven en te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt.

Wegens de brand ligt het treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel stil. Ter hoogte van de brand liggen er blusslangen over het spoor omdat daar extra water wordt gewonnen uit een nabije waterweg.

Volgens Omroep Brabant is het niet de eerste keer dat er brand uit is gebroken in de fabriek. In september 2019 brak er in een paar dagen tijd vier keer brand uit, aldus de omroep.