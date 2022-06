Donny Roelvink gewond bij opname fitnessvideo

Donny Roelvink is maandagavond gewond geraakt bij het opnemen van een fitnessfilmpje voor zijn Instagramaccount. Het fitnessmodel werd overreden door een Hummer en ligt met een klaplong en vijf gebroken ribben in het ziekenhuis. Dat heeft zijn vader, zanger Dries Roelvink, dinsdag verteld aan het ANP.

Volgens vader Roelvink wilde zijn zoon met een paar vrienden een filmpje nabootsen van een bekende bodybuilder, Ronnie Coleman. In dat filmpje wordt Coleman gefilmd vanuit een hummer terwijl hij met een halter in zijn nek op straat ‘walking lunges’ doet.

Roelvink en zijn vrienden draaiden het filmpje maandagavond in Hilversum. Tijdens de opname drukte de vriend die de Hummer reed per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem. Daardoor werd de 24-jarige Roelvink geraakt door de wagen. “Hij mag van geluk spreken dat het een Hummer was”, zegt zijn vader. “Er zit flink wat ruimte onder de auto. Dat is zijn geluk geweest.”

Uit een hersenscan in het ziekenhuis in Utrecht is gebleken dat Roelvink geen hersenletsel aan het ongeluk heeft overgehouden. Hij doet geen aangifte van het incident, zegt vader Roelvink.