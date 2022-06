Gedeputeerden: Rijk moet vervoersbedrijven langer steunen

De Rijksoverheid moet vervoersbedrijven die door corona in financiële problemen zijn gekomen langer steunen. Als dat niet gebeurt, bestaat de vrees dat veel provincies en vervoerregio’s gedwongen zijn in 2023 zo’n 20 tot 30 procent van het ov te schrappen. Dat schrijven de gedeputeerden van alle twaalf provincies dinsdag in Trouw.

Volgens de gedeputeerden “kraakt en piept” het openbaar vervoer nog steeds onder de gevolgen van corona. Zo daalde het aantal reizigers in 2020 en 2021 met gemiddeld ruim 50 procent. Overheden hielden ondanks deze daling zo’n 90 procent van het netwerk in stand. Volgens de provinciale bestuurders met een reden: “Het ov is een onmisbare publieke voorziening.”

De gedeputeerden verwachten dat de volledige terugkeer van reizigers zeker tot 2026 duurt. “Het herstel van het ov gaat langer duren en duurder uitpakken”, waarschuwen ze. Ze pleiten voor financiële steun vanuit het Rijk en het opstellen van een “afgesproken transitieplan om het openbaar vervoer weer gezond te maken”.

Als dat niet gebeurt, vrezen ze voor “vervoersarmoede”. Ofwel dat mensen niet kunnen komen waar ze willen. “Het ov is voor veel mensen een levensader, naar het werk, de markt of oma. Geen openbaar vervoer betekent voor velen: geen mobiliteit. Dat is sociale armoede. Rijk, neem uw verantwoordelijkheid.”