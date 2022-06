Kabinet over boeren bij huis minister: volstrekt onacceptabel

Het kabinet vindt het “onacceptabel” dat boeren met tractoren zijn gaan demonstreren bij minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Maar er zijn bij de demonstratie vrijdagavond geen strafbare feiten gepleegd, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Volgens de bewindsman is het demonstratierecht “bijna heilig” in Nederland. Een burgemeester kan in het kader van de openbare veiligheid besluiten dat ergens in zijn gemeente niet gedemonstreerd mag worden, zei hij. Maar dat was niet het geval bij het woonhuis van minister Van der Wal. “De demonstratie voldeed aan de wet.”

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vond het optreden van de boeren intimiderend. Hij wilde weten of niet iets gedaan kan worden tegen demonstraties in dit soort gevallen. Dat is volgens de staatssecretaris “erg ingewikkeld”. Het gaat hier vooral om “moraal en niet om de wet”. Van der Burg noemde het een “idiote actie” en hij heeft er “geen enkel begrip voor”.

Demonstreren met tractoren kan “zeer intimiderend” overkomen, zei de staatssecretaris. “Maar het is niet automatisch daarmee een strafbaar feit.”

Enkele tientallen boeren demonstreerden tegen het stikstofbeleid van het kabinet bij het woonhuis van minister. De politie had geen aanwijzingen dat er bij de bewindsvrouw zou worden gedemonstreerd. Van der Wal zei later dat ze geschrokken was van de betoging. Na een gesprek met haar vertrokken de boeren.

De boeren gaan volgende week woensdag demonstreren tegen de stikstofplannen in Den Haag. Van der Burg gaat ervan uit dat die betoging ordentelijk zal verlopen. Als de burgemeester hulp nodig heeft, zal het Rijk die geven. Bij eerdere boerenprotesten sloten militairen met vrachtwagens een deel van het centrum af.

De staatssecretaris wees er nog op dat de meeste demonstraties in het land, ook die van de boeren, zonder problemen verlopen. Het overgrote deel van de partijen in Tweede Kamer vindt dat er niet bij bewindslieden of Kamerleden thuis moet worden geprotesteerd.