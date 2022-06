OM: verdenking tegen Van Lienden en partners uitgebreid

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdenking tegen Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners uitgebreid in de zaak van de zogenoemde mondkapjesdeal. Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door NRC. De krant schrijft dat op 24 mei besloten is de verdenking uit te breiden met witwassen, maar over de aard van de toegevoegde verdenking wil de zegsvrouw geen uitspraken doen.

Eerder was al bekend dat de drie oprichters van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) worden verdacht van oplichting en verduistering. Zij verdienden tijdens de coronacrisis miljoenen met de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Van Lienden zei dit zonder winstoogmerk te doen, maar later bleek dat hij en de andere (voormalig) bestuurders een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes.

In een reactie laat Van Lienden op Twitter weten dat de uitbreiding van de verdenking “geen nieuws is”. “Iemand die verdacht wordt van verduistering krijgt daar ‘automatisch’ witwassen bij”, stelt hij. Verder noemt hij het “goed dat we vandaag ons verhaal kunnen doen in een verzoekschriftprocedure”.

Van Lienden doelt daarmee op een civiele zaak die dinsdag dient bij de rechtbank in Amsterdam. Daarin ligt op tafel of de nu geschorste Van Lienden en een medebestuurder ook moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie.