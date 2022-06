Raymond Mens bedreigd na optreden in Vandaag Inside

Politicoloog en VVD-strateeg Raymond Mens heeft bedreigingen ontvangen na zijn optreden in het programma Vandaag Inside maandagavond. Mens stelde dat hij vóór de stikstofplannen van het kabinet is en suggereerde dat er ook andere opties zijn dan vlees eten.

“Na de uitzending van #vandaaginside regent het scheldkanonnades en bedreigingen – ik zal jullie de details besparen”, laat Mens weten op Twitter. Er zaten echter ook positieve reacties tussen: “Een jonge boer uit een familiebedrijf die mij uitnodigt voor een goed gesprek op de boerderij. Daar ben ik altijd voor in, dus de afspraak wordt gemaakt.”

Het zijn niet de eerste dreigementen die deze week werden geuit aan bekende personen in de media. Özcan Akyol liet eergisteren via sociale media weten “al bijna twee dagen racistische berichten, doodsbedreigingen en allerlei andere vormen van intimidatie te krijgen” naar aanleiding van een kritische column over omroep Ongehoord Nederland. Eerder moest Akyol al de uitzendingen van zijn programma Onze Man in Deventer op een andere locatie doen, vanwege ernstige bedreigingen.

Viroloog Marion Koopmans mag woensdag niet te gast zijn in de uitzending van het programma Opium op Oerol vanwege een “veiligheidsrisico”. AVROTROS zegt haar veiligheid niet te kunnen garanderen. Over de aard van de dreigingen doen AVROTROS en de politie geen uitspraken.