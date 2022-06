Rechtbankzitting over ontslag Van Lienden uit mondkapjesstichting

De rechtbank in Amsterdam begint aan de civiele zaak over het ontslag van Sywert van Lienden. Dinsdagochtend staat een mondelinge behandeling op het programma. Dan buigt de rechtbank zich over de vraag of de nu geschorste Van Lienden en een medebestuurder ook moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

Van Lienden en kompanen verdienden tijdens de coronacrisis miljoenen met de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Van Lienden zei dit zonder winstoogmerk te doen, maar later bleek dat hij en de andere (voormalig) bestuurders een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes.

De rechtbank besloot op 28 april om de vorige bestuursleden te schorsen uit het bestuur. Dat gebeurde na een verzoek van het Openbaar Ministerie en de advocaten van zeven medewerkers die zich op vrijwillige basis hebben ingezet voor de stichting. De rechtbank benoemde eveneens een tijdelijk nieuw bestuur dat de aansprakelijkheid van het oude bestuur onderzoekt.

Naast deze civiele procedure loopt er een strafrechtelijk onderzoek. Aanleiding hiervoor was de aangifte die Randstad eind december 2021 deed. Het uitzendconcern stelde personeel aan SHA beschikbaar omdat werd gedacht dat het ging om liefdadigheid. In maart zaten van Lienden en twee mede-oprichters van SHA een aantal dagen vast voor verhoor over de mondkapjesdeal. Het OM heeft eind april voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire.