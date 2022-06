Rode Kruis plaatst 50 extra tenten voor asielzoekers Ter Apel

Het Rode Kruis zet dinsdagavond vijftig extra tenten neer bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel. In de vijftig tenten kunnen tweehonderd mensen slapen. Maandagavond zette het Rode Kruis al tien tenten neer op het terrein van het aanmeldcentrum, dat kampt met grote capaciteitsproblemen.

Een woordvoerster van het COA liet weten dat vermoedelijk net als afgelopen nacht weer 130 mensen in wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een stoel moeten slapen en er ook weer asielzoekers moeten worden ondergebracht in een sporthal en de crisisnoodopvang in Stadskanaal. In de tenten die het Rode Kruis maandagavond had opgezet brachten twintig asielzoekers de nacht door.

“Onze hulpverleners hebben afgelopen nacht gezien dat er zelfs kinderen sliepen in de tenten, terwijl het ’s nachts best koud werd. Kinderen lagen te rillen van de kou. Dit is onacceptabel en wij willen niet dat er nog kinderen in de tenten slapen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. De hulporganisatie heeft aan het COA gevraagd kinderen op andere locaties onder te brengen.

Van Schaik benadrukt dat het Rode Kruis de tenten aanbiedt als noodoplossing. “Maar dit gaan wij niet voor lange tijd doen. Er moet nu heel snel een langetermijnoplossing komen. Zo kunnen we mensen niet opvangen.”