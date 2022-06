Verdachten van overval op Nikkie de Jager zwijgen

Twee verdachten die dinsdag in de Rotterdamse rechtbank terechtstaan voor de gewapende overval op YouTube-ster Nikkie de Jager beroepen zich tijdens de rechtszaak op hun zwijgrecht. “Ik heb niets te verklaren”, zei Eddie N. (25), wiens DNA in de woning van het slachtoffer is gevonden.

N. en Hamza T. (23) uit Rotterdam maken volgens het Openbaar Ministerie deel uit van een groep van in totaal acht mannen die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen. De rechtbank begon dinsdag op de eerste zittingsdag met het bespreken van de gewapende overval op Nikkie de Jager en haar verloofde.

De slachtoffers zaten buiten toen vier mannen met bivakmutsen op 8 augustus 2020 de tuin in kwamen lopen. De slachtoffers zijn met geweld naar binnen gesleept, onder bedreiging van een vuurwapen en een mes. Ze werden geschopt en geslagen. De partner van de make-upartieste raakte daarbij gewond. De slachtoffers werden vastgebonden met ducttape en touwen. “We moeten jullie vastbinden. Jullie moeten een half uur blijven zitten, anders komen we terug en heb je problemen”, riepen de overvallers. En: “Waar is de kluis?”

De overvallers gingen ervandoor met onder meer een hoop waardevolle sieraden van Nikkie de Jager. Een van de overvallers probeerde de sieraden die om haar pols zaten af te snijden.

De verdachten zijn geregistreerd door bewakingscamera’s rond de woning. Uit de beelden blijkt dat de overvallers rond 15.33 uur arriveerden en om 15.56 uur weer vertrokken. Verderop stond een vluchtauto met volgens de politie gestolen kentekenplaten. Een getuige noteerde het valse kenteken en zag de mannen instappen met een zwarte tas. De auto zelf, met een opvallend panoramadak, zou die week op naam hebben gestaan van T., vermoedt justitie. Van medeverdachte N. is DNA in de woning gevonden, onder meer op een lus van een koord en op de telefoon van het slachtoffer.

T. maakte gebruik van vijftien verschillende telefoonnummers, maar hij leende naar eigen zeggen ook telefoons uit. Een van de aan hem toegeschreven nummers heeft in de maanden voorafgaand aan de overval gebruikgemaakt van een zendmast in Uden, de woonplaats van De Jager. “Komt u daar wel eens? Toch niet een plaats waar veel te doen is”, wilde een van de rechters weten, waarop T. zweeg. Een van zijn andere nummers zou tijdens de overval zijn gebruikt.

Een derde verdachte in zaak van Nikkie de Jager staat woensdag terecht, samen met een verdachte van de mislukte overval op René van der Gijp. Vrijdag worden de strafeisen verwacht.