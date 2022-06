Advocaat: geen eerlijk proces verdachte moord Peter R. de Vries

Delano G., de 22-jarige man die vermoedelijk vorig jaar Peter R. de Vries heeft doodgeschoten, heeft geen eerlijk proces gekregen. Dat betoogde een van zijn advocaten, Ronald van der Horst, woensdag in zijn pleidooi. De raadsman zei dat G. wordt berecht op basis van een geheel geanonimiseerd strafdossier, waardoor zijn mogelijkheden zichzelf te verdedigen ernstig worden beperkt. Deze gang van zaken is in strijd met de geldende regels, aldus de raadsman. De strafvervolging van G. is daardoor ongeldig en moet van tafel.

“In de ogen van veel mensen heeft Peter R. de Vries een belangrijk deel van zijn professionele leven besteed aan het toezien op de eerlijkheid van het strafproces. Dat maakt het extra wrang dat deze zaak maar weinig van doen heeft met een eerlijk proces”, aldus Van der Horst.

Het Openbaar Ministerie heeft uit veiligheidsoverwegingen nagenoeg alle namen weggelaten uit het dossier. Getuigen, rechercheurs, forensisch deskundigen worden niet bij naam genoemd. Volgens het OM is de moord op De Vries zo goed als zeker het gevolg van diens werkzaamheden voor de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Diens broer en advocaat werden in respectievelijk 2018 en 2019 vermoord.

Volgens Van der Horst heeft justitie “de schimmigheid nooit deugdelijk gemotiveerd”. Er is door het OM “niet met open vizier” gestreden. “Aan de anonimisering is ten onrechte geen rechter te pas gekomen”, aldus de raadsman. Hij vroeg zich door de bijzondere, “niet eerder vertoonde” werkwijze van justitie in de zaak-De Vries hardop af of het ene mensenleven meer waard is dan het andere. Hij wees daarbij ook op de condoleances van koning Willen-Alexander en premier Mark Rutte na het overlijden van De Vries. “Waar waren zij bij het overlijden van anderen?”

Van der Horst betoogde dat er “geen enkel bewijs” is voor de stelling dat G. wist dat hij Peter R. de Vries zou gaan doodschieten. Dat G. het verband met Marengo zou hebben geweten noemde de raadsman “volstrekt holle retoriek” en “gewoon onzin”. De aanslag kan ook uit een andere hoek zijn gekomen en “heel anders in elkaar zitten”, aldus de raadsman. “We weten het gewoon niet.”

Volgens de raadsman is er sowieso geen rechtstreeks bewijs voor het daderschap van de Rotterdammer. Het OM, dat vorige week levenslang eiste tegen G. en medeverdachte Kamil E. (36), beweert het tegenovergestelde: het bewijs is overweldigend. G. en E. werden nog geen uur na de aanslag op De Vries op 6 juli vorig jaar aangehouden in hun auto. Daarin lag onder meer het moordwapen.

G. heeft zich tijdens zijn berechting beroepen op zijn zwijgrecht.