Asielzoekers in juli van Ter Apel naar Den Haag en Leidschendam

Als de regio Haaglanden aan de beurt is om asielzoekers over te nemen uit Ter Apel, worden die opgevangen in Den Haag en in Leidschendam. Daar kunnen ze kort verblijven wanneer het aanmeldpunt in Ter Apel geen plek voor ze heeft. Haaglanden moet tussen 29 juni en 12 juli 150 plekken beschikbaar hebben.

Den Haag heeft het Teleport Hotel volledig afgehuurd voor die twee weken, zodat daar 75 asielzoekers kunnen verblijven. Na 12 juli kunnen er Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente Leidschendam-Voorburg kan ook 75 asielzoekers overnemen. Zij komen in een sporthal bij voetbalverenigingen RKAVV en SEV in Leidschendam.

In de afgelopen twee weken waren Groningen, Friesland, Zeeland en Amsterdam-Amstelland aan de beurt om asielzoekers over te nemen. Op woensdag namen Midden- en West-Brabant (Loon op Zand), Gelderland-Zuid (Culemborg), Gelderland-Midden (De Steeg) en Gooi en Vechtstreek/Flevoland (Almere, Hilversum, Laren) het stokje over. Zij hebben elk 150 opvangplekken beschikbaar. Hun periode duurt tot 29 juni.

Met Haaglanden staan ook de veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Utrecht en Drenthe ingeroosterd. Drenthe kan honderd asielzoekers opvangen in een sporthal in Westerbork en vijftig in een leegstaande gymzaal in Ruinen. In de tweede helft van juli worden Hollands Midden, Noord-Holland Noord en Brabant-Zuidoost verantwoordelijk voor de crisisnoodopvang. Zuid-Holland Zuid is in augustus aan de beurt. Dan gaan de asielzoekers naar twee sporthallen in Zwijndrecht.

De extra opvang van de veiligheidsregio’s is niet voldoende. Ook afgelopen nacht moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel op stoelen en in tenten slapen. De regio’s praten volgende week in hun Veiligheidsberaad over uitbreiding van het schema.