COA: genoeg onderdak in Ter Apel, maar weer mensen op stoelen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht woensdagnacht alle asielzoekers die aankomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel onderdak te kunnen bieden. Er is waarschijnlijk genoeg ruimte beschikbaar, onder meer in opvanglocaties in Stadskanaal en Groningen, aldus een woordvoerder.

Wel zullen er vermoedelijk, net als de afgelopen nachten, 130 mensen in wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een stoel moeten slapen. Verder is er plek voor tweehonderd mensen in de vijftig tenten die het Rode Kruis heeft opgezet. Ook zijn er plekken in een sporthal en hotels. Hoeveel mensen er op welke plek zullen slapen, is nog niet bekend. “In de nacht kunnen ook nog mensen binnenkomen”, aldus de woordvoerder.

Het aanmeldcentrum kampt al langere tijd met grote capaciteitsproblemen. Dinsdagnacht sliepen zeker tachtig asielzoekers in de tenten van het Rode Kruis, die de hulporganisatie neerzette op het terrein als noodoplossing.

Om Ter Apel te ondersteunen, verzorgen vier veiligheidsregio’s bij toerbeurt twee weken lang crisisnoodopvang voor zeshonderd asielzoekers. De afgelopen twee weken waren dat Groningen, Friesland, Zeeland en Amsterdam-Amstelland. Op woensdag namen Midden- en West-Brabant (Loon op Zand), Gelderland-Zuid (Culemborg), Gelderland-Midden (De Steeg) en Gooi en Vechtstreek/Flevoland (Almere, Hilversum, Laren) het stokje over.