Kaag ziet meerdere opties voor meer inkomenssteun dit jaar

Minister Sigrid Kaag (Financiën) ziet meerdere mogelijkheden om nog dit jaar de armste huishoudens meer te ondersteunen. Tot dusver hield het kabinet steeds vol dat de mogelijkheden om de pijn van de sterk stijgende prijzen nog verder te verzachten heel beperkt zijn, maar Kaag kon toch een lijstje opnoemen waar naar gekeken wordt.

De energietoeslag die de gemeenten uitkeren aan de armste gezinnen kan wellicht verder worden “opgeplust”, zei Kaag in het debat in de Tweede Kamer over de voorjaarsnota. Ook een extra uitkering via bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank (SVB) behoort tot de opties die verkend worden.

Kaag noemde ook het voorstel van de PvdA en GroenLinks om ontvangers van de zorgtoeslag een extraatje te geven. Wel opperde zij omwille van de uitvoerbaarheid om daar dan de huurtoeslag voor te gebruiken. Zeven op de tien gezinnen die in de knel dreigen te komen, wonen volgens haar in een huurhuis.

Een andere optie zou een verhoging zijn van het budget voor de bijzondere bijstand. Dat is een regeling waarmee mensen noodzakelijke kosten vergoed kunnen krijgen waar zij zelf het geld niet voor hebben. Ook andere bestaande potjes voor armoedebestrijding zouden gebruikt kunnen worden als instrument voor extra inkomensondersteuning.

Tenslotte wordt gekeken naar de mogelijkheid om energieleveranciers te vragen om coulance met mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Er zou een beroep gedaan kunnen worden op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die deze bedrijven dragen, aldus Kaag.

De minister benadrukte wel dat over geen van deze maatregelen al een besluit is genomen. Twee harde voorwaarden zijn steeds uitvoerbaarheid en financiële dekking, benadrukte zij. Aan vrijwel alle opties kleven ook bezwaren.