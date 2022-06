OM eist 10 jaar cel en tbs voor doden Almeerder met 65 messteken

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Leeuwarden tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 29-jarige Chris C. Hij zou in 2020 in het Friese dorp Molenend (Mûnein) een 43-jarige Almeerder hebben gedood met 65 messteken. Een andere man (38) zou 36 keer door hem zijn geraakt.

De steekpartij vond plaats op de avond van 6 juni 2020 in een woning en duurde ongeveer zeven minuten. De Almeerder was op bezoek bij de bewoner. De twee waren bevriend. C. geeft toe dat hij beiden in onder meer de hals heeft geraakt. Volgens hem was het zelfverdediging. De mannen vielen hem aan, zegt hij. In paniek was hij gaan steken. Hij zou een mes bij zich hebben gehad dat hij eerder had gebruikt bij het plakken van een fietsband.

De officier van justitie gelooft het verhaal van de bewoner: C. drong met een baksteen en mes de woning binnen, op zoek naar de stiefdochter van de bewoner met wie C. een paar keer seks had gehad. Het OM ziet geen bewijs voor een vooropgezet plan en gaat uit van doodslag en een poging tot doodslag. De aanklager baseert zich onder meer op een patholoog. Volgens de letselexpert verklaart de uitleg van C. veel steekwonden niet. Op een door de politie aangetroffen baksteen zat DNA van C.

C. zou bij de steekpartij ook de partner van de bewoner hebben bedreigd. Zij sprong uit een raam. Tijdens zijn detentie in Zwolle heeft C. een medegevangene in twaalf seconden 22 keer met een balpen in onder meer zijn hoofd gestoken. Een poging tot zware mishandeling, aldus het OM. Volgens psychisch deskundigen heeft C. paranoïde voorstellingen die tot veel agressie kunnen leiden. De kans op herhaling schatten de experts hoog in. Daarom is tbs met dwangverpleging volgens hen noodzakelijk.