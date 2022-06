Rapport: interesse en vertrouwen in nieuws licht gedaald

De interesse in nieuws in Nederland is licht gedaald. Met name onder jongeren neemt de groep mensen die niet erg of helemaal niet in nieuws zijn geïnteresseerd toe, meldt het Commissariaat voor de Media. Samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism vroeg het commissariaat begin dit jaar, nog voor de start van de oorlog in Oekraïne, zo’n 2000 mensen naar hun nieuwsgebruik voor het Digital News Report Nederland 2022.

Na twee jaar met veel nieuws over de coronapandemie is de interesse in en het gebruik van nieuws afgenomen; met name onder jongeren. Nog altijd checkt 82 procent van de Nederlanders minstens dagelijks het nieuws.

De groep Nederlanders die actief het nieuws mijdt, is volgens het onderzoek klein, maar de groep neemt in de afgelopen jaren wel toe. Vooral jongeren tot 35 jaar mijden het nieuws actief. Onder jongeren tot 25 jaar is het aandeel dat niet erg of helemaal niet geïnteresseerd is in het nieuws gestegen van 11 naar 20 procent.

Van de Nederlanders vertrouwt 56 procent het merendeel van het nieuws. Het vertrouwen in het nieuws wisselt per jaar. Tijdens de coronapandemie steeg het vertrouwen en begin 2022 is dit weer gedaald, vooral in de jongste leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar. In Nederland bestaat in vergelijking met andere landen nog steeds een sterk vertrouwen in het merendeel van het nieuws.

Hoewel meer gekozen wordt voor sociale media als voornaamste nieuwsbron, neemt het totale gebruik van sociale media voor nieuws niet toe. Ruim de helft van de Nederlanders neemt nieuws via sociale media tot zich. Met name Facebook wordt gebruikt voor nieuws. Vooral onder jongeren wordt Instagram populairder voor het gebruik van nieuws. Van de 18- tot en met 24-jarigen wordt 35 procent door Instagram op de hoogte gehouden.

Het commissariaat signaleert de trend dat rechtstreekse toegang tot een nieuwsapp of -site afneemt en nieuws vaker via indirecte toegang, zoals nieuwsverzamelsites, meldingen en zoekmachines wordt geconsumeerd. Deze verandering is met name zichtbaar onder jongeren. De toegang tot nieuws wordt dus steeds meer bepaald door gepersonaliseerde meldingen of door de tussenkomst van een aanbevelingssysteem.