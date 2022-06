RTL haalt Danny de Munk na overleg uit I Can See Your Voice

Danny de Munk is niet te zien in het nieuwe seizoen van het RTL 4-programma I Can See Your Voice. De makers hebben vanwege het nieuws over een aangifte tegen de zanger besloten voorlopig de samenwerking stop te zetten.

“Het onderzoek naar de aangifte valt samen met de start van de opnameperiode van een nieuw seizoen”, laat een woordvoerder van RTL weten. “We hebben het met Danny besproken en zijn het er met elkaar over eens dat hij onder deze omstandigheden niet zal deelnemen als panellid aan het programma. Dat betekent dat we voor dit seizoen op zoek gaan naar iemand anders.”

De Munk heeft sinds het tweede seizoen van I Can See Your Voice een vaste rol als panellid. Dinsdagavond meldde De Telegraaf dat er aangifte van verkrachting zou zijn gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer is volgens de krant een vrouw die zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem samenwerkte bij de musical Ciske de Rat.

Talpa zendt voorlopig nog wel de al opgenomen uitzendingen van de talentenjacht De Hollandse Nieuwe uit, zo verklaarde een woordvoerder eerder woensdag. In dat programma is De Munk jurylid.