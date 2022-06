Steeds meer stadionverboden, minister ‘verbijsterd’ over geweld

Justitieminister Dilan Yeşilgöz is “verbijsterd over de intensiteit en omvang” van incidenten rondom voetbalwedstrijden. Na een derde van het nu lopende voetbalseizoen zijn er al 354 stadionverboden opgelegd. De afgelopen jaren waren dat er over een heel seizoen gemiddeld 600.

“Personen die agenten te lijf gaan, vuurwerk gooien naar een vak waar ook kinderen zitten en zelfs spelers vanaf de tribune slaan, zijn geen voetbalsupporters meer.” Tegen hen wil ze hard optreden zodat “de echte supporters kunnen blijven genieten van het betaald voetbal”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Lik-op-stukbeleid en het achterhalen van de identiteit van relschoppers zijn in de ogen van de minister twee belangrijke maatregelen om het voetbalgeweld in te dammen. Deze al eerder genomen maatregelen werpen vruchten af, ziet de minister.

Ook in het opleggen van straffen ziet de minister resultaten van het beleid om direct te straffen. Alle 26 verdachten van de rellen rondom NAC Breda-NEC van mei vorig jaar, zijn vorige maand veroordeeld. Er zijn onder meer gevangenisstraffen opgelegd van 170 dagen, een werkstraf van 80 uur en een totale schadevergoeding van een krappe 60.000 euro. Ook vier relschoppers bij de wedstrijd ADO Den Haag – Excelsior zijn tot gevangenisstraffen veroordeeld. De ingezette aanpak wordt voortgezet, stelt Yeşilgöz.

De minister vindt dat er nog meer werk moet worden gemaakt van het straffen van supporters die zich misdragen. Mogelijkheden zijn er genoeg, maar concrete resultaten van de gemaakte afspraken blijven achter. Ze heeft inmiddels aanvullende afspraken gemaakt die vanaf het nieuwe seizoen gaan gelden.

Burgemeesters en een betaalde voetbalorganisatie (bvo) moeten strakkere afspraken maken over beperkingen na wangedrag voor uit- en thuispubliek. Burgemeesters moeten uitpubliek kunnen weigeren, vakken leeg laten of een maximaal aantal bezoekers toelaten.

Zorgen zijn er over een nieuwe en jonge aanwas van de harde kern, “die extremer gedrag lijkt te vertonen dan de oude harde kern.” De bewindsvrouw wil inzicht in deze “nieuwe aanwas” zodat deze hooligans met de juiste maatregelen kunnen worden aangepakt.