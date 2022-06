Verdachte van mislukte overval op René van der Gijp zwijgt

Younes S. (21), die wordt verdacht van een mislukte overval op René van der Gijp, beroept zich tijdens de zaak tegen hem op zijn zwijgrecht. De Rotterdammer weigerde woensdag vragen van de rechtbank te beantwoorden of hij met een grote hamer op de gepantserde autoruiten van de voetbalanalist heeft geslagen.

Van der Gijp werd op 27 april 2020 door drie mannen met witte maskers aangevallen toen hij na een televisie-uitzending thuiskwam in Dordrecht. Ze sloegen met slaghamers op de autoruiten aan beide kanten van zijn auto, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit. Van der Gijp vermoedt dat de daders uit waren op zijn Rolex-horloge. Hij verklaarde bij de politie niet bedreigd te zijn.

De verdenking tegen S. is onder meer gebaseerd op telecomgegevens. Volgens justitie straalde zijn telefoon op de avond van het misdrijf aan op een zendmast in de buurt van Dordrecht, samen met een telefoon van een man die reeds is veroordeeld voor medeplichtigheid. Hij kreeg in 2020 een celstraf van een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij was de chauffeur van de overvallers. Op de vraag waarom de telefoon van S. dezelfde reisbewegingen maakte rond Dordrecht en Ridderkerk kreeg de rechtbank geen antwoord van de zwijgende S. die na ruim acht maanden voorarrest een fulltime baan als magazijnmedewerker heeft gevonden.

Samen met S. stond woensdag ook Said O. (33) uit Rotterdam terecht. Hij wordt verdacht van de gewapende overval op Nikkie de Jager en haar vriend in augustus 2020. Ook hij zwijgt in alle talen. Hij beantwoordde daarmee niet de vraag waarom zijn telefoon op de dag van de overval in Uden dezelfde route aflegde als die van medeverdachte Hamza T. Ongeveer 25 minuten na de overval straalde O.’s telefoon bovendien een zendmast in Valburg aan, wat volgens de politie past in de tijdlijn. O. heeft een strafblad van 22 pagina’s. Hij is tot ongewenste vreemdeling verklaard. Dat voelt hij als een zware belemmering, vertelde hij de rechters.

Justitie verdenkt een groep van in totaal zeven verdachten van het vormen van een criminele organisatie. Die organisatie hield zich volgens het Openbaar Ministerie in steeds wisselende samenstelling gedurende het hele jaar 2020 bezig met het plegen van misdrijven, zoals diefstallen, afpersing met geweld en woningovervallen in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

Vrijdag op de derde zittingsdag komen de strafeisen tegen de verdachten aan bod.