Asielzoekers slapen weer op stoelen en in tenten in Ter Apel

Opnieuw moeten in het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers op stoelen en in tenten slapen, omdat er te weinig capaciteit is door drukte. Het gaat om “enkele honderden mensen”, zo meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdagavond. Ook slapen er zo’n vijftig mensen op matjes in een sportzaal van het aanmeldcentrum en worden in totaal tweehonderd mensen naar locaties in Stadskanaal en Veendam gebracht, zo meldt de woordvoerder.

Eerder op donderdag werd al bekend dat het Rode Kruis de noodklok luidde vanwege de “onmenselijke en onhoudbare” situatie bij het aanmeldcentrum.

De noodhulporganisatie plaatste deze week tenten om asielzoekers een slaapplek te geven. Echter, de asielzoekers kregen volgens het Rode Kruis van woensdag 22.00 tot donderdag 13.00 uur geen eten en drinken aangeboden. “Er zijn opstootjes uitgebroken op het terrein en er is gestolen uit de tenten. Het Rode Kruis heeft donderdag om 13.00 uur zelf gezorgd dat er voedsel en water kwam voor deze groep. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de hulporganisatie, maar het Rode Kruis wil niet dat mensen zo lang zonder voedsel en water zitten”, aldus de hulporganisatie.

Het COA meldt donderdagavond in een reactie dat het met het eten en drinken inderdaad niet goed is gegaan. “Het valt niet goed te praten. Hoe dat is gelopen wordt uitgezocht.” “Het is vreselijk fout gelopen, met planning en regelwerk is dat niet goed gegaan. Er is nu nog geen oplossing.”

In Ter Apel is donderdagavond te zien dat er ongeveer vijftig tenten staan, op een parkeerplaats binnen de hekken van het aanmeldcentrum. De tenten staan netjes gerangschikt naast elkaar. In elke tent zitten ongeveer vier mensen. Vanaf het terrein vertrokken donderdagavond even na 22.00 uur drie bussen, die mensen naar Veendam en Stadskanaal brengen. Een andere bus stond rond dat tijdstip nog te wachten. Ook is te zien dat een grote groep mensen met tassen staat te wachten. Volgens het Rode Kruis hebben mensen nu wel eten, drinken en toegang tot stromend water.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) erkende donderdagavond dat de opvang van asielzoekers in tenten in Ter Apel eigenlijk niet zou moeten. “Dit is niet de asielopvang zoals wij die in Nederland willen vormgeven”, zei hij. Dit wordt onderschreven door het COA.