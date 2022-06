Bond: overbelaste politie kan Oekraïne-top in Den Haag niet aan

De politiebond ANPV noemt het “volstrekt onverantwoord” om volgende maand in Den Haag een grote internationale conferentie over Oekraïne te houden. De politie is al overbelast, zegt ANPV-voorzitter Xander Simonis.

Den Haag verwacht op 14 juli meer dan tweehonderd vertegenwoordigers uit tientallen landen om te overleggen over de opsporing en vervolging van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ook hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof (ICC) en Eurocommissaris Didier Reynders zijn bij de conferentie betrokken.

Hoewel de ANPV achter het doel staat van de conferentie, zegt Simonis dat die niet in Nederland gehouden kan worden. “Zo’n grote internationale conferentie met zoveel mensen over zo’n heikel onderwerp brengt een enorme bulk beveiligingswerk met zich mee. De Nederlandse politie kan dat er nu helemaal niet bij hebben. Zeker eenheden als de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging niet. Die komen om in het werk.”

De medewerkers van de dienst zijn al belast met de beveiliging van onder anderen politici en personen in grote strafzaken zoals het Marengoproces. Volgens Simonis wordt de Arbeidstijdenwet bij de dienst met voeten getreden. “Er worden veel te lange dagen gemaakt omdat veel te veel mensen beveiligd moeten worden. Ze draaien te veel diensten, maken te lange dagen. Dat moet wel, anders krijgen ze de roosters niet rond. Dat is niet alleen niet goed voor die mensen en hun gezinnen, maar ook niet voor het werk. Hoe scherp ben je nog als je dubbele diensten moet werken als beveiliger?”

Simonis verwijt het kabinet met de organisatie van de top mooie sier te willen maken “over de rug van de politie”.