Celstraf voor ‘speurtochtman’ wegens veelvoudige ontucht

De Arnhemse ‘speurtochtman’ Roeland P. moet nog zo’n 1,5 jaar de gevangenis in, met aftrek van zijn voorarrest. De rechtbank in Zutphen legde hem donderdag een celstraf op van drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar. De 47-jarige man kan in verband worden gebracht met minstens dertig ontuchtzaken in vooral Oost-Nederland tussen 2014 en 2020. Het ging daarbij om 27 jonge jongens.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden drie jaar celstraf waarvan twee jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar en 240 uur werkstraf. De rechtbank besloot tot een hogere straf dan het OM gezien het grote aantal slachtoffers en de lange periode.

Met het verhaal dat hij een speurtocht aan het uitzetten was en hulp nodig had, bracht hij de gesprekjes handig op het geslachtsdeel van de betrokken jongens. De meesten werkten mee en toonden zich aan hem terwijl hij heimelijk alles filmde. In verhoren bij de politie verklaarde de man dat er misschien wel sprake is van meer dan tweehonderd slachtoffers.

De rechtbank stelde ook nog enkele voorwaarden. Zo moet de Arnhemmer onder behandeling, wordt zijn computer regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van kinderporno en mag hij geen contact hebben met minderjarigen en niet met hen werken.