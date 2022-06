Chimpansee geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is een West-Afrikaanse chimpansee geboren. Deze soort wordt in het wild bedreigd. Het jong, een meisje, werd geboren op 4 juni, maar het safaripark maakte de geboorte donderdag pas bekend. Het safaripark wilde eerst zeker weten dat het goed gaat met het jong.

De pasgeboren chimpansee heeft nog geen naam. “De dierenverzorgers gaan wel een leuke naam verzinnen”, aldus een woordvoerder.

Deze apensoort komt voor in de bossen van Afrika. Het leefgebied van deze dieren verdwijnt doordat er bossen worden gekapt voor onder meer mijnbouw. Ook spelen infectieziekten en stroperij een belangrijke rol. Een eeuw geleden waren er nog ongeveer twee miljoen chimpansees, op dit moment wordt er geschat dat er nog ongeveer tweehonderdduizend zijn.