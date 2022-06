Drukte op de weg bij Duitse grens wegens feestdag

Het is donderdagochtend druk op de weg in het oosten van het land. Veel Duitse toeristen komen naar Nederland wegens een Duitse feestdag, Sacramentsdag. Het is vooral druk op de A12 vanaf de Duitse grens richting Utrecht.

Daar staat tot aan knooppunt Waterberg, ruim voorbij Arnhem, een file van 23 kilometer. De vertraging is ruim een uur. “Dit zijn vooral mensen die deze vrije donderdag aangrijpen voor een lang weekend in Nederland”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Favoriete bestemmingen zijn, aldus de ANWB, Friesland, de kust inclusief de Waddeneilanden en de Veluwe. Dagjesmensen gaan graag naar de Designer Outlet bij Roermond, maar daar blijft drukte nog uit. “Verkeer daarheen komt later donderdag nog wel op gang, verwacht ik. Als dat gebeurt dan wordt het druk op de N280 bij Roermond.”

Ook op zondag verwacht de ANWB files aan het einde van de ochtend, maar dan richting Duitsland door terugkerende toeristen.