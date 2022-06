OM zet ‘massa-aangifte’ tegen De Jonge niet door

Het Openbaar Ministerie gaat de zogenoemde massa-aangifte tegen Hugo de Jonge niet verder onderzoeken. De Jonge werd ervan beschuldigd als demissionair coronaminister bedreigende uitspraken te hebben gedaan richting Nederlanders die geen coronaprik hebben gehaald. Volgens het OM is er geen sprake van een strafbaar feit.

De Jonge deed zijn gewraakte uitspraken vorig jaar november in de Eerste Kamer. Daar zei hij “vrij goed, vrij precies per postcode, te weten” waar de groep mensen zit die tegen vaccineren is. Hij zou zich volgens de aangevers daarmee schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien, bedreiging en groepsbelediging.

Het OM ziet daar geen bewijs voor. De instantie concludeert dat De Jonge destijds enkel aangaf “in gesprek te willen met weigeraars om hen op vrijwillige basis alsnog voor vaccinatie te laten kiezen. Er is dan ook geen sprake van aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegen ongevaccineerden.”

Er is volgens het OM ook geen sprake van bedreiging, omdat er daarvoor sprake moet zijn van “een redelijke vrees voor een misdrijf”. Dat zou in dit geval nergens uit blijken. “Dat er mensen zijn die zeggen zich bedreigd te voelen, is geen juridische maatstaf. Van dwang is evenmin sprake.”

Volgens de initiatiefnemers sloten meer dan 69.000 mensen zich bij de aangifte aan, maar het OM stelt dat onvoldoende is aangetoond dat hun gegevens kloppen. Uit een steekproef zou blijken dat er “duidelijk verzonnen namen” tussen de aanmeldingen zaten. Daarom ziet het OM de aangifte als “één aangifte met een groot aantal steunbetuigingen”. Belangstellenden konden zich via een website aanmelden.