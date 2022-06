Ombudsman: help ouderen met regelen financiële hulp

Veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar vaak wél recht op hebben. Daardoor leven deze mensen soms onnodig onder het sociaal minimum. Dat moet veranderen, stelt de Nationale ombudsman in een advies. De overheid moet deze ouderen volgens hem actief opzoeken.

Als ouderen op een leeftijd komen dat ze recht hebben op AOW, verandert er veel. Hun financiële situatie wordt anders en ze krijgen te maken met allerlei nieuwe regels, rechten en plichten, schetst de ombudsman. Met name in deze fase laten ouderen inkomensvoorzieningen zoals toeslagen, kortingen en aftrekregelingen, liggen. “Veel ouderen begrijpen de overheid niet en de overheid weet hen niet te bereiken. Meestal kunnen zij niet zonder hulp van anderen een inkomensvoorziening aanvragen.”

Ombudsman Reinier van Zutphen concludeert dat veel instanties er vanuit gaan dat ouderen zelf wel een en ander regelen. “Maar dat is voor veel ouderen veel te veel gevraagd. Terwijl juist deze voorzieningen ervoor moeten zorgen dat zij niet onder het bestaansminimum terechtkomen.” Het helpt volgens de ombudsman bijvoorbeeld al als er in gemeentehuis, wijk- of buurtcentrum of bibliotheek een loket is voor ouderen.

Van Zutphen doet in zijn rapport aanbevelingen aan gemeenten en landelijke overheidsinstanties. Een proactieve benadering van ouderen en persoonlijk contact is er een van.