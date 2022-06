Organisaties: laat Oekraïense vrouwen niet betalen voor abortus

Oekraïense vrouwen die in Nederland verblijven en een ongewenste zwangerschap willen afbreken, moeten die voortaan vergoed krijgen, vinden Dokters van de Wereld en diverse andere maatschappelijke organisaties. Op dit moment vallen vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde land tussen de wal en het schip. “De kosten voor abortus moeten de Oekraïense vluchtelingen in principe zelf dragen”, aldus directeur van Dokters van de Wereld Jasper Kuipers. Volgens hem springen in de praktijk abortusklinieken en anderen vaak wel bij, “maar dit lukt niet in alle gevallen.”

Internationale studentes en ongedocumenteerde vrouwen die in Nederland een abortus nodig hebben, lopen al langer tegen hetzelfde probleem aan. Ook voor hen zou de overheid abortus vrij toegankelijk moeten maken, stellen de organisaties in een brief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), verloskundigenorganisatie KNOV, abortusklinieken, kenniscentrum Rutgers, Fiom en Bureau Clara Wichmann steunen het pleidooi.

Sinds Rusland Oekraïne binnenviel en een grote vluchtelingenstroom op gang kwam, hebben zich bij Nederlandse abortusklinieken zeker 25 Oekraïense vrouwen gemeld die ongewenst zwanger waren, melden de organisaties. “Zij zagen zich voor kosten gesteld tussen de 435 en 1185 euro.” Dat heeft te maken met de manier waarop de financiering in Nederland is geregeld. Wie abortus ondergaat in een ziekenhuis, krijgt de kosten vergoed vanuit de zorgverzekering. De vrouwen waar nu aandacht voor wordt gevraagd, hebben echter geen Nederlandse zorgverzekering.

Abortus in een gespecialiseerde kliniek wordt dan weer vergoed vanuit een subsidiepot van de overheid. Die keert echter alleen uit voor behandeling van “vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd”, zo staat uitgelegd op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Daaronder vallen de meeste vrouwen die in Nederland wonen en werken, maar Oekraïense vrouwen, studentes die tijdelijk hier verblijven en ongedocumenteerden dus niet.

“Bij een ongewenste zwangerschap moet geen enkele vrouw bij anderen hoeven aan te kloppen om de kosten voor een abortus bij elkaar te krijgen, of van een abortus af te zien vanwege de kosten”, schrijven de organisaties. Volgens hen komen nu zo’n 250 vrouwen per jaar in deze situatie. De kosten voor de overheid zijn “verwaarloosbaar”, klinkt het. “Daarentegen kan de financiële drempel in de toegang tot abortus een enorme impact hebben op de levens van deze vrouwen.”