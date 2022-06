Een poststuk in het gemeentehuis van Oirschot (Noord-Brabant) dat eerder door de politie als “verdacht” was aangemerkt, blijft geen gevaar te zijn geweest voor daar aanwezigen. Dat meldde de politie donderdag nadat er onderzoek was gedaan naar het pakketje.

Het is niet bekend waarom het postpakket als verdacht werd aangemerkt. Het gemeentehuis hoefde niet ontruimd te worden wegens de situatie.