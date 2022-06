Politie vindt 1,4 miljoen aan contant geld in woning

Bij een inval in een woning heeft de politie dinsdag 1,4 miljoen euro aan contant geld gevonden en 134.000 euro aan cryptovaluta. De politie viel binnen in woningen in Hilversum, Bussum en Lopikerkapel en hield daarbij een 24-jarige man uit Bussum aan op verdenking van handel in harddrugs.

De politie kwam op het spoor van de mogelijke drugsdealer door anonieme meldingen en eigen onderzoek. Bij nader onderzoek is gebruikgemaakt van berichten op gekraakte cryptotelefoons. Uit de chatberichten bleek dat de man vermoedelijk bezig was met kopen, verkopen en leveren van harddrugs.

In de drie doorzochte woningen vond de politie ook verschillende soorten drugs en een stroomstootwapen. Twee auto’s en twee dure horloges zijn in beslag genomen, aldus de politie. De verdachte zit vast.