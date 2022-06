Prijs voor ‘watermaker’ Ap Verheggen

Uitvinder Ap Verheggen krijgt de Over Hoop Prijs 2021 (25.000 euro) voor de SunGlacier, een apparaat dat waterdamp uit de buitenlucht condenseert en zo water oplevert op een plek waar dat niet lijkt te zijn. De vinding werd eerder gepresenteerd op de World Expo in Dubai. De koning en de koningin bezochten de installatie daar al en hadden zelfs een paraplu nodig. De SunGlacier leverde er 1200 liter water per dag op, dat als een regen naar beneden kwam. Buiten was het snikheet en gortdroog.

De jaarlijkse Over Hoop Prijs wordt uitgereikt door Stichting Over Holland en is voor een initiatief dat in het afgelopen jaar in positieve zin iets “overhoop” heeft gehaald op het grensvlak van cultuur en maatschappij. Dat kan van alles zijn, eerder ging het bijvoorbeeld naar de Bedside Singers, een koor dat zingt voor ernstig zieken.

Nu kiest de organisatie dus voor iemand die water tevoorschijn lijkt te toveren. “De noodzaak is duidelijk. Ruim 700 miljoen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot drinkwater. Experts voorspellen dat de oorlogen van de toekomst gaan over water, als er niets gebeurt”, zegt de stichting.

Verheggen kan daar iets aan doen, met een zonnepaneel, een accu, een waterpomp, een koeler en een vat. Sinds 2010 heeft hij gewerkt aan de SunGlacier. “Nu is het de beurt aan bedrijven, wetenschappers en ingenieurs om deze technologie op te schalen”, vindt de stichting. Er is ook al een kleinere versie dan die in Dubai , de Droppler 20, die circa 30 liter per dag oplevert. Die is ontwikkeld met steun van Defensie voor droge en hete gebieden als Mali.

Verheggen werkt ook aan een rugzakmodel. Wereldwijde distributie van de uitvinding is een kwestie van tijd, hoopt de stichting met Verheggen.

De jury onder voorzitterschap van Jan Christiaan Braun ontving in totaal 127 voordrachten, maar koos de SunGlacier unaniem. De genomineerde initiatieven waren zeer divers, variƫrend van het veelbesproken nieuwe Depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en Ramsey Nasr met zijn boek De Fundamenten tot Teun Toebes, die in een verpleeghuis ging wonen als onderdeel van zijn strijd voor een betere levenskwaliteit voor mensen met dementie en daarover het boek VerpleegThuis schreef.