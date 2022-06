Rijdend opladen met elektrische auto dé toekomst

Draadloos je auto-accu opladen terwijl je aan het rijden bent; het klinkt als iets uit een sciencefiction-film, maar deze techniek bestaat al en is dichterbij dan je denkt. Al kennen we deze techniek nog niet voor de auto, we gebruiken het al wel massaal voor onze mobiele telefoon: draadloos laden is hot. Ook in de wereld van elektrisch rijden wordt het waarschijnlijk dé toekomst. Ook al schieten de laadpalen in Nederland als paddenstoelen uit de grond, in Amerika zijn ze dermate ambitieus dat ze daar al een stapje verder durven te gaan. Daar willen ze namelijk over enkele jaren al elektrische velden in de snelweg implementeren zodat je draadloos kunt laden tijdens het autorijden.

Klimaatproblemen zijn een terugkerend thema. Het gebruiken van fossiele energie is één van de boosdoeners, daarom zijn er alternatieven ontwikkeld voor fossiele energie. Eén van die alternatieven voor het verbruiken van fossiele energie tijdens ons transport, is het elektrisch rijden. De overheid moedigt het gebruik van elektrische auto’s aan en veel mensen zijn inmiddels al overgestapt op elektrisch auto. Maar in de overweging om zo’n auto te leasen of aan te schaffen, komen er altijd twee struikelpunten terug: de actieradius en de beperkte mogelijkheid van opladen. Aan beide punten is de laatste jaren hard gewerkt, desondanks blijft het een drempel om overstag te gaan. Om die drempel te verlagen, werken onderzoekers van een Amerikaanse universiteit nu aan een plan om beide problemen definitief tot het verleden te laten behoren.

Elektrische velden

Zoals gezegd spelen er vaak twee thema’s op bij het beslissen over een elektrische auto: de actieradius en het beperkte oplaadmogelijkheden. Maar wat als je dit probleem totaal buitenspel zet? De Amerikaanse onderzoekers werken namelijk aan de implementatie van elektrische velden onder het wegdek. Hoe dit precies werkt? Denk aan je telefoon die je draadloos oplaadt! Het is namelijk dezelfde techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrisch veld dat, terwijl je rijdt, de auto-accu oplaadt. Hierdoor ben je zeker van het opladen en hoef je je niet meer zorgen te maken over de actieradius, want je beschikt altijd over voldoende accucapaciteit.

Infrastructuur aanpassen

Het plan klinkt enorm vooruitstrevend, maar het heeft wat voeten in de aarde om de elektrische velden daadwerkelijk te implementeren in de weg. Hoe dit precies vorm krijgt, is nog niet eenduidig, maar het is aannemelijk dat er wegen worden aangelegd met een soort oplaadrijstrook. Je kunt dit vergelijken met de spitsstrook. Middels verschillende technieken wordt dan vastgesteld om welke auto het gaat en welke rekening daaraan gekoppeld is. De rekening voor het laden volgt dan later.

Koudwatervrees

De onderzoekers hopen op een snelle doorbraak, zodat de plannen op korte termijn werkelijkheid worden. Maar reëel gezien verwachten zij dat het nog wel vijf tot tien jaar duurt voordat er een elektrisch veld in het wegdek bestaat. Desondanks hopen de onderzoekers dat het sneller zal gaan, want velen met plannen voor een elektrische auto, hebben last van koudwatervrees in verband met de eerder genoemde thema’s omtrent een elektrische auto. Haal je deze twijfels weg, dan zullen potentiële kopers eerder overstappen op het elektrische alternatief. En met het oog op een beter klimaat, zou dat een goede eerste stap zijn.