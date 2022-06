Strengere apk voor diesels met roetfilter half jaar uitgesteld

De strengere apk-regels voor diesels met een roetfilter gaan een half jaar later in, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Nog niet genoeg apk-meetstations zijn er klaar voor om de zogeheten deeltjestest uit te voeren en daarom wordt de maatregel uitgesteld tot 1 januari 2023.

Met de test wordt onder meer fijnstof gemeten, maar daar is speciale apparatuur voor nodig. Nog niet alle meetstations beschikken hierover. De RAI Vereniging schrijft in een reactie dat er wereldwijde toeleveringsproblemen zijn en dat daarom nog niet alle stations met de apparaten zijn uitgerust.

Nederland is een van de eerste landen in de wereld die de test invoert, schrijft Heijnen. In totaal moeten ongeveer 1,5 miljoen voertuigen worden getest.